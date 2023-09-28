В Армении пообещали выделить финансовую помощь переселенцам из Карабаха

Власти Армении выделят по 250 долларов каждому переселенцу из Нагорного Карабаха

Власти Армении пообещали выделить по 100 тысяч драмов (около 250 долларов) каждому вынужденному переселенцу из непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом в Facebook (признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На острые нужды наших сестер и братьев, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, из госбюджета выделим по 100 тысяч драмов», — написал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Нагорный Карабах покинули уже более 74 тысяч человек.

Тем временем Баку призывает армянских жителей Карабаха стать частью азербайджанского общества. Власти страны отмечают, что переселение жителей НКР «является их личным и индивидуальным решением».