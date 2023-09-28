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19:00, 28 сентября 2023Россия

Лицеистов ВШЭ вызвали к директору из-за флага с фразой «Мы русские, с нами бог»

В Москве лицеистов ВШЭ вызвали к директору из-за имперского флага

Учеников лицея Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве вызвали к директору после того, как они прошли по учебному заведению с черно-желто-белым имперским флагом. Об этом пишет «Подъем».

В сети также появились кадры, на которых подростки поднимаются по лестнице лицея, держа в руках флаг Российской империи с надписью «Мы русские, с нами бог», а оператор одобрительно пожимает одному из них руку.

Лицеисты утверждают, что флаг у них отобрали, а в кабинете директора рассказали о национальном разнообразии учащихся. Кроме того, детей якобы назвали «радикальными националистами», добавив, что фраза на полотне «что-то дискредитирует».

В свою очередь, директор лицея Валерий Пазынин в беседе с изданием заявил, что проблем из-за флага у подростков не было. По его словам, кто-то из одноклассников мог не понять их поступка и «как-то назвать». «Они продемонстрировали свою патриотическую позицию. Просто они говорят: мы нашли такую форму выражения, а что, тут может кто-то другое подумать? Мы поговорили о том, кто что может подумать», — сказал глава учебного заведения.

Он заверил, что после объяснений подростков ситуация была исчерпана.

Ранее власти села Сосново-Озерское в Бурятии решили сменить белый флаг с синей полосой посередине из-за его схожести с флагом украинского «Легиона "Свобода России"» (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы поселения, символ был утвержден до специальной военной операции и намерений дискредитировать государство и военные силы у администрации не было.

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