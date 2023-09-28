ФРС США предрекли крупнейшие за 100 лет убытки

Экономист Поллок: убытки ФРС США в 2023 году могут превысить 100 млрд долларов

Убытки американской Федеральной резервной системы (ФРС) от операций по итогам 2023 года могут превысить 100 миллиардов долларов, предрек бывший заместитель директора управления финансовых исследований казначейства США Алекс Поллок. Его точку зрения, изложенную в аналитической заметке, опубликованной Институтом Мизеса, приводят «Ведомости».

По словам экономиста, в первом полугодии показатель достиг 57 миллиардов. В 2022 году регулятор напротив получил прибыль в 63 миллиарда, хотя с четвертого квартала и ушел в убыток, составивший в октябре-декабре 7 миллиардов долларов.

Поллок напомнил, что финансовый результат ФРС складывается в основном из разницы между процентными доходами (в основном купонами по гособлигациям) и расходами (платежами банкам, которые размещают у регулятора остатки). Регулятор сейчас продолжает увеличивать выплаты процентов банкам по резервным счетам со ставкой 5,4 процента, в то время как доходы он получает с долгосрочных долговых обязательств, которые ФРС приобретала по ставке около 2 процентов в период пандемии. В результате, выплатив в январе-июне текущего года 145 миллиардов долларов, Федрезерв получил лишь 88 миллиардов доходов.

«ФРС в последние годы ввязалась в одну из классических финансовых авантюр на сумму около 5 триллионов долларов: краткосрочные займы и долгосрочные кредиты. Теперь процентные ставки пошли против этих планов, и риск превратился в реальные потери», — объяснил экономист.

Регулятор столкнулся с убытками подобных масштабов впервые более чем за 100 лет, и в 2024 году они, по мнению Поллока, продолжат расти. Эксперт подчеркнул, что такие потери значительно вредят экономике страны, поскольку из-за ухудшившегося положения ФРС Минфин теряет способность размещать займы, а платить за это придется американским налогоплательщикам.

В середине сентября стало известно, что 92 процента взрослых жителей США в последние шесть месяцев стали сокращать расходы. Чаще всего опрошенные экономили на одежде и аксессуарах (63 процента), а также ресторанах и барах (62 процента) и развлечениях вне дома (56 процентов). В целом доходы американцев снижаются третий год подряд на фоне влияния последствий пандемии коронавируса и роста цен на энергоносители. Средний доход домохозяйства в стране с поправкой на инфляцию упал в 2022 году на 2,3 процентных пункта, до 74,58 тысячи долларов.

