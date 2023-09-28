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15:22, 28 сентября 2023Культура

Стала известна причина смерти звезды «Гарри Поттера» Гэмбона

The Independent: причиной смерти актера Майкла Гэмбона стала пневмония

Фото: Hannah McKay / Reuters

Причиной смерти ирландского и британского актера Майкла Гэмбона стали осложнения после пневмонии. Об этом пишет издание The Independent.

Звезде «Гарри Поттера», исполнившей в фэнтезийной кинофраншизе роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора, было 82 года. О смерти Гэмбона стало известно в четверг, 28 сентября. Он умер в окружении своей семьи в больнице.

Майкл Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. Помимо большой роли в «Гарри Поттере», он прославился как актер театра. Широкому зрителю Гэмбон знаком также по таким лентам, как «Король говорит», «Книга Илая», «Омен», «Сонная лощина», «Kingsman: Золотое кольцо» и многим другим. Его фильмография насчитывает 193 проекта.

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    Сергей Равин
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