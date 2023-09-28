В России упростят жизнь владельцам гаражей

С 1 октября в России вступит в силу новый закон о гаражных объединениях

С 1 октября в России вступает в силу закон о гаражных объединениях, который призван упростить жизнь их членов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новый закон, в частности, закрепляет такие понятия как «территория гаражного назначения» и «гаражный комплекс», а также формирует общий правовой подход создания таких объединений, например, кооперативов или товариществ.

Под гаражом в документе понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей. Они могут быть отдельно стоящими либо расположенными в границах территории гаражного назначения, могут располагаться в одном ряду с другими гаражами и иметь с ними общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.

Одно из основных нововведений уточняет перечень того, что относится к общему имуществу членов гаражного объединения. На практике это нужно для того, чтобы никто не имел возможности перекрыть автомобилисту проезд к его гаражу. Общим имуществом обозначены вспомогательные помещения, например, технические этажи и подвалы, чердаки, лестницы, лифты, коридоры, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое и иное оборудование

«Никто не сможет стать собственником отдельной лестницы или ворот в гаражном комплексе», — прокомментировал закон председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Действие документа распространяется только на гаражные объединения — гаражи у домов на отдельных участках не подпадают под действие закона.

Ранее в Росреестре разъяснили россиянам, как можно быстрее оформить права на старый гараж, предоставив несколько документов. Эксперты пояснили, что легализовать в упрощенном порядке можно только те постройки, которые возвели до 30 декабря 2004 года — до вступления в силу Градостроительного кодекса.