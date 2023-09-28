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16:41, 28 сентября 2023Ценности

Звездный парикмахер перечислил самые модные прически на зиму

Парикмахер Том Смит назвал S-образные волны самой модной зимней прической

Фото: Frank Flores / Unsplash

Британский звездный парикмахер Том Смит перечислил самые модные прически на зиму 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Так, в тренде окажутся S-образные волны, растянутый маллет и крошечный боб. Во втором случае специалист посоветовал удлинить пряди на затылке с помощью наращивания. Что касается крошечного боба, то в будущем сезоне для этой прически будут актуальны очень короткие волосы.

В то же время Смит рекомендовал обратить внимание на длинный боб, окрашивания в красные и темно-коричневые тона с золотистыми отливами. С этими цветами будет отлично смотреться стрижка под названием «вуаль», которая представляет собой прямые пряди длиной ниже плеч. «Романтичная, неземная, простая и подходит абсолютно всем», — отметил эксперт.

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Помимо прочего, Смит предложил читателям присмотреться к окрашиваниям в землисто-каштановые, медные оттенки и «трофейную блондинку». Последний является разновидностью классического блонда и отличается от него золотистыми переливами и небольшим количеством теней.

Ранее звездный стилист Марина Рой и арт-директор российского бренда средств для волос Алексей Ярославцев перечислили россиянкам вечно модные стрижки. В первую очередь в список вошла многослойная ступенчатая прическа лесенка. Помимо этого, Рой назвала популярную в девяностые пикси и челку-шторку, лучше всего сочетающуюся с каре или длинными волосами.

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    Мария Винар
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