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16:51, 13 сентября 2023Ценности

Россиянам перечислили вечно модные стрижки

Стилист Марина Рой назвала стрижку лесенку и пикси вечно модными

Фото: Adam Winger / Unsplash

Звездный стилист Марина Рой и арт-директор российского бренда средств для волос Алексей Ярославцев перечислили россиянкам вечно модные стрижки. Соответствующую информацию публикует издание People Talk.

В первую очередь в список вошла многослойная ступенчатая прическа лесенка, которая отлично подходит для густых волос. По словам эксперта, благодаря такой стрижке локоны укладывать легче. Помимо этого, Рой также назвала популярную в девяностые пикси и челку-шторку, лучше всего сочетающуюся с каре или длинными волосами.

Арт-директор отметил актуальность длинных прядей с ровным срезом. «Каре можно смело включить в топ рейтинга самых популярных стрижек. Прическа подходит для любого типа и структуры волос и одинаково хорошо выглядит на вьющихся и прямых локонах. В этом сезоне самый модный вариант — короткое каре с легкой челкой», — добавил Ярославцев.

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В заключение собеседник издания обратил внимание на волосы средней длины с градуировкой. Он пояснил, что такая прическа больше всего подходит для жительниц мегаполиса, поскольку не требует много времени на укладку. Кроме того, подстриженные таким образом волосы легко собрать в пучок, хвост или заколоть крабиком.

Ранее в сентябре основатель клиники Bade Бурак Эрсой перечислил действенные способы, которые помогают предотвратить выпадение волос. Специалист посоветовал использовать шампунь, в составе которого находится гвоздика, обладающая противогрибковыми и антиоксидантными свойствами.

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    Екатерина Ештокина
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