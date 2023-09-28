Россиянам подсказали избавляющие от головных болей привычки

Терапевт Тимощенко: избавиться от головной боли помогут спорт и сон

Восстановление режима сна может помочь избавиться от головной боли, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Эту и другие избавляющие от головных болей привычки она подсказала в беседе с изданием NEWS.ru.

Она уточнила, что продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее семи-девяти часов. «Ограничьте в рационе продукты с высоким гликемическим индексом — сладости и слишком соленые блюда, а также напитки с высоким содержанием кофеина. Исключите алкоголь и курение, избегайте стрессовых ситуаций», — предложила Тимощенко.

Также, по ее словам, помогут и регулярные занятия спортом: например, ходьба на свежем воздухе.

Ранее психотерапевт Дебора Ли назвала простой способ борьбы с головной болью, который подходит не всем. По ее словам, лимонный сок с сахаром способен снять приступ мигрени или облегчить его.