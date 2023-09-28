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14:51, 28 сентября 2023Забота о себе

Россиянам подсказали избавляющие от головных болей привычки

Терапевт Тимощенко: избавиться от головной боли помогут спорт и сон

Фото: Christopher Campbell / Unsplash

Восстановление режима сна может помочь избавиться от головной боли, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Эту и другие избавляющие от головных болей привычки она подсказала в беседе с изданием NEWS.ru.

Она уточнила, что продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее семи-девяти часов. «Ограничьте в рационе продукты с высоким гликемическим индексом — сладости и слишком соленые блюда, а также напитки с высоким содержанием кофеина. Исключите алкоголь и курение, избегайте стрессовых ситуаций», — предложила Тимощенко.

Также, по ее словам, помогут и регулярные занятия спортом: например, ходьба на свежем воздухе.

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    Александра Лисица
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