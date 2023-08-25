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12:01, 25 августа 2023Забота о себе

Назван простой способ облегчить приступ мигрени

Психотерапевт Дебора Ли: цитрусовый сироп снижает интенсивность мигрени

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Лимонный сок с сахаром способен снять приступ мигрени или облегчить его, считает психотерапевт Дебора Ли. Почему этот простой способ борьбы с головной болью подходит не всем, она рассказала в беседе с Daily Mirror.

Специалистка отметила, что цитрусовый сироп при головных болях использовался в персидской традиционной медицине. По ее словам, эффективность этого средства подтвердили и современные ученые. «Цитрусовый сироп снижал интенсивность и тяжесть мигрени значительно лучше, чем плацебо, и оказался таким же эффективным, как и {{пропранолол||Препарат, который используют для профилактики мигрени.}}, — рассказала Ли. — Правда, при этом он не сокращал частоту приступов мигрени».

Психотерапевт назвала высокое содержание витамина С в сиропе причиной, по которой лимон оказался эффективным средством для снятия головной боли. «Каждый день в каждой клетке в организме происходят химические реакции, называемые окислением. В результате образуются побочные продукты — активные формы кислорода (АФК). Эти электрически заряженные частицы могут повредить ДНК и участвуют в процессе возникновения мигрени», — говорит Ли. По ее словам витамин С способен противодействовать АФК и предотвращать окислительный стресс.

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Ли предупредила, что несмотря на полезные свойства лимона, он не является лекарством от мигрени, а чрезмерное употребление этого фрукта грозит разрушением зубной эмали и проблемами с ЖКТ. Кроме того, по ее словам, у некоторых людей лимоны, наоборот, провоцируют приступы головной боли.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко назвал неочевидную причину возникновения мигрени. Он предупредил, что сильная головная боль может возникнуть из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, в частности, с позвоночником.

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    Екатерина Улитина
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