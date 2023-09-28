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20:42, 28 сентября 2023Силовые структуры

Предложившего поиграть детям и изнасиловавшего их 9 лет назад россиянина осудили

В Ялте осудили мужчину, заманившего детей в подъезд для игр и изнасиловавшего их

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ялте суд приговорил 42-летнего местного жителя к 6,5 года колонии строгого режима за насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста») УК РФ. Установлено, что в июне 2014 года фигурант заметил двух детей пяти и шести лет и предложил им поиграть. В результате мужчина завел девочку и мальчика в подъезд, где изнасиловал их.

Задержать его удалось в мае 2022 года. ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению. Он признал вину, а также дал признательные показания по аналогичному факту в Челябинске. Там мужчина надругался над малолетней девочкой.

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    Илона Палей
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