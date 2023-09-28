Россиянам раскрыли простой способ удалить пятно от ручки с одежды

Блогерша Наталья Довгель раскрыла россиянам простой способ удалить пятно от ручки с одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам специалистки, справиться с данной проблемой поможет популярный косметический продукт. Так, она посоветовала нанести на загрязненный участок лак для волос. «Пятно сразу же начнет растворяться. Затем смойте лак прохладной водой и постирайте вещь в [стиральной] машине», — указала собеседница издания.

При этом эксперт отметила, что подобным образом получится очистить от чернильных следов как тканевые, так и кожаные изделия.

Ранее блогерша Бронте Таунс также показала простой способ удалить пятна от ягод с одежды. Избавиться от упомянутых загрязнений получится с помощью горячей воды.