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12:44, 28 сентября 2023Ценности

Россиянам раскрыли простой способ удалить пятно от ручки с одежды

Фото: optimarc / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Наталья Довгель раскрыла россиянам простой способ удалить пятно от ручки с одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

По словам специалистки, справиться с данной проблемой поможет популярный косметический продукт. Так, она посоветовала нанести на загрязненный участок лак для волос. «Пятно сразу же начнет растворяться. Затем смойте лак прохладной водой и постирайте вещь в [стиральной] машине», — указала собеседница издания.

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При этом эксперт отметила, что подобным образом получится очистить от чернильных следов как тканевые, так и кожаные изделия.

Ранее блогерша Бронте Таунс также показала простой способ удалить пятна от ягод с одежды. Избавиться от упомянутых загрязнений получится с помощью горячей воды.

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    Алина Гостева
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