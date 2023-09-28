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19:24, 28 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка сломала ногу полицейскому при обыске

В Краснодаре женщина сломала ногу полицейскому, чтобы спрятать улики

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Краснодаре женщина напала на полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, силовики пришли к фигурантке с обыском. Ее заподозрили в мошенничестве с выплатами на инвалидность. Пока сотрудники осматривали банковские карты, женщина спрятала нужные документы в карман. Однако полицейский заметил это и стал задавать вопросы гражданке. Тогда она выбежала из дома и выкинула все бумажки в мусорку. Затем она толкнула правоохранителя, он упал с лестницы и сломал ногу.

После этого фигурантка вернулась в квартиру. Часть улик силовики так и не смогли найти. Однако теперь ей грозит не только статья за мошенничество. Сотрудник МВД доставлен в больницу, его ждет длительное восстановление.

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