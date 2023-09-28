В России отреагировали на упразднение Нагорного Карабаха

Депутат Водолацкий заявил, что Карабах перестанет являться спорной точкой

Решение упразднить Нагорно-Карабахскую республику (НКР) позитивно с точки зрения прекращения боевых действий, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с «Лентой.ру» он, однако, выразил сожаление в отношении судьбы жителей региона, которые вынуждены покинуть НКР.

«Учитывая, что Армения и ее лидер [Никол] Пашинян на всех надзорных площадках признали Карабах территорией Азербайджана, то теперь там идет процесс ликвидации республики, которая существовала очень долго и, естественно, жители Карабаха армянской национальности покидают территорию и, скорее всего, будут жить в Армении и в том числе в России. Азербайджанская сторона будет на этой территории создавать условия для нормальной жизни людей, которые там останутся, потому что это уже их территория со всеми органами власти», — заявил депутат.

Естественно, наш миротворческий контингент, который там находится, его присутствие, скорее всего, будет неактуально, но это будут решать руководители трех государств: России, Азербайджана и Армении, так как они втроем принимали данное решение Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

При этом он заметил, что подобный исход нельзя назвать решением «в пользу народа».

«Принципиально Карабах уже не будет являться той спорной точкой, которой она была все эти годы между Арменией и Азербайджаном, просто очень жаль тех людей, которые сейчас покидают свои родные места, где остаются могилы их предков. Это выбор Пашиняна, но не выбор армянского народа», — сказал Водолацкий.

Десятки тысяч людей покидают свои места: для них это большой удар и психологический, и экономический, они уходят в никуда, бросают свои дома, свою землю. Их можно понять, они находятся в тяжелой стрессовой ситуации. Теперь задача Пашиняна — создать им комфортные условия для проживания на территории Армении Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Говоря об отношении России к сложившейся ситуации, депутат подчеркнул, что приоритет Москвы — это прекращение военных действий в регионе.

«Для России главное, чтобы не было вооруженных конфликтов, столкновений, чтобы не гибли мирные люди, для нас главное, чтобы там не было горячей точки, которая могла бы вспыхнуть и расшириться за пределы Карабаха. России важен элемент стабильности на Южном Закавказье, чтобы не было никаких конфронтаций и, самое главное, не было никаких боевых действий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. «Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в документе.

Население Карабаха ознакомится с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, с целью самостоятельного решения о возвращении или пребывании на карабахской территории.