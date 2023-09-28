«Уральские авиалинии» заявили о сбое в системе бронирования авиабилетов

РБК: «Уральские авиалинии» заявили о сбое в системе бронирования Leonardo

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о сбое в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом РБК рассказали в пресс-службе перевозчика.

По данным источника, о проблемах в работе системы предупредили и в авиакомпании Red Wings. Уточняется, что причиной сбоя стала массовая DDOS-атака из-за рубежа.

Ранее о затруднении регистрации в аэропортах рассказали в авиакомпании «Аэрофлот». Известно, что из Шереметьево были задержаны рейсы в Орск, Сочи, Челябинск, Новосибирск, Даламан, Санкт-Петербург и Уфу.