Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:00, 28 сентября 2023Путешествия

«Уральские авиалинии» заявили о сбое в системе бронирования авиабилетов

РБК: «Уральские авиалинии» заявили о сбое в системе бронирования Leonardo

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о сбое в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом РБК рассказали в пресс-службе перевозчика.

По данным источника, о проблемах в работе системы предупредили и в авиакомпании Red Wings. Уточняется, что причиной сбоя стала массовая DDOS-атака из-за рубежа.

Ранее о затруднении регистрации в аэропортах рассказали в авиакомпании «Аэрофлот». Известно, что из Шереметьево были задержаны рейсы в Орск, Сочи, Челябинск, Новосибирск, Даламан, Санкт-Петербург и Уфу.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Черненко
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Кадырова выложил в соцсетях первый пост после избиения поджигателя Корана

    Занявшегося сексом под камерами туриста на Бали депортировали с острова

    На Украине попросили западные страны не поддерживать беженцев

    Власти России заявили о формировании офшорного рынка рубля

    В Польше раскритиковали желание Киева снять запрет на поставки зерна

    В России создали технологию одновременного отслеживания до 500 тысяч БПЛА

    Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники

    В Минфине заявили о «здоровом и нормальном» бюджете

    Беспилотник самолетного типа сбили на подлете к российскому областному центру

    На Украине сообщили о повреждении ТЭС в результате обстрела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости