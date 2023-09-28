Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:36, 29 сентября 2023Бывший СССР

Саакашвили рассказал о главной любви своей жизни

Саакашвили после встречи с экс-женой Руловс назвал ее главной любовью жизни

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшую жену Сандру Руловс главной любовью своей жизни. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после встречи с ней.

«Сандра — самый добрый и разумный человек, которого я когда-либо имел счастье встретить. Я обязан ей во многом из того, чего я достиг», — рассказал он. В сообщении политик также выразил сожаление, что причинил бывшей супруге боль. Он напомнил, что пара воспитала двоих сыновей.

Ранее экс-жена Саакашвили Сандра Руловс призналась, что ей потребовалось два года, чтобы она «психологически смогла навестить» бывшего супруга. По ее словам, во время долгосрочной встречи у них произошел чистосердечный разговор. Она также пожелала Саакашвили свободу, здоровье и счастье.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому посоветовали бежать из страны

    Россия призвала ООН осудить теракт на «Северных потоках»

    Экс-вокалистка The Pussycat Dolls пришла на концерт в прозрачном комбинезоне

    Зеленского предупредили об ухудшении его положения из-за неудач ВСУ

    Саакашвили рассказал о главной любви своей жизни

    Названы преимущества истребителя пятого поколения Су-57

    Во Франции заявили об обсуждении необходимости переговоров по Украине на Западе

    В Российском городе девочка скончалась во время операции

    Москвич дошел пешком до Петербурга и перечислил главные трудности дороги

    В Конгрессе США захотели проголосовать за исключение Украины из бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости