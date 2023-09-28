Саакашвили рассказал о главной любви своей жизни

Саакашвили после встречи с экс-женой Руловс назвал ее главной любовью жизни

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшую жену Сандру Руловс главной любовью своей жизни. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после встречи с ней.

«Сандра — самый добрый и разумный человек, которого я когда-либо имел счастье встретить. Я обязан ей во многом из того, чего я достиг», — рассказал он. В сообщении политик также выразил сожаление, что причинил бывшей супруге боль. Он напомнил, что пара воспитала двоих сыновей.

Ранее экс-жена Саакашвили Сандра Руловс призналась, что ей потребовалось два года, чтобы она «психологически смогла навестить» бывшего супруга. По ее словам, во время долгосрочной встречи у них произошел чистосердечный разговор. Она также пожелала Саакашвили свободу, здоровье и счастье.