Экс-жена Саакашвили прокомментировала встречу с мужем

Экс-жена Саакашвили: мне понадобилось два года, чтобы «психологически навестить

Бывшая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс, что впервые за два года «психологически смогла» навестить его. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина подчеркнула, что ей понадобилось два года, чтобы «психологически навестить». «Сегодня прошла наша долгосрочная встреча и чистосердечный разговор», — отметила Руловс.

Ранее премьер-министр Армении Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году. «Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны», — сказал он.