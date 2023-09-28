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22:28, 28 сентября 2023Экономика

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо

Новак поручил принять срочные жесткие меры по снижению цен на топливо

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Обсуждая ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, он указал, что в случае отсутствия изменений будут приняты жесткие регуляторные меры. В качестве примера он привел рынок удобрений.

Также Новак поручил принять срочные жесткие меры по снижению цен на топливо. «Рост цен недопустим», — отметил он.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, что принятые российским властями меры еще не сказались на стоимости бензина на автозаправках из-за того, что там пока продается топливо, закупленное примерно месяц назад по более высоким оптовым ценам. «Купленный сейчас бензин доедет до некоторых заправок только через месяц. И ожидать, что на этих заправках вдруг неожиданно начнут снижаться цены, не приходится», — предупредил эксперт.

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    Марина Совина
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