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16:08, 28 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

Полицейские в Кузбассе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кузбассе полицейские нашли в подвале заброшенного дома мумии двух мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 сентября силовики приехали в село Барановка к заброшенному дому, так как местная жительница заявила, что ее дядя и брат пропали. Это было их жилище. Правоохранители заметили, что входные двери заколочены, но все равно проникли внутрь. В полу сотрудники увидели заколоченный люк в подвал. После вскрытия на глубине около метра они обнаружили мумифицированных потерпевших. Полицейские установили, что их лишили жизни.

Достоверно установить личности пока не удалось из-за гнилостных изменений. Однако на месте трагедии нашли документы пропавших родственников россиянки. Судебные генетические экспертизы помогут установить личность обнаруженных.

Теперь силовики ищут причастных к преступлению. Возбуждено дело.

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    Екатерина Кашурникова
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