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20:03, 28 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны России сообщило о сданной военной технике в Карабахе

МО России: в Карабахе сдали 1,5 миллиона боеприпасов и 7 комплексов ПВО

Фото: РИА Новости

В Нагорном Карабахе сдали 1,5 миллиона боеприпасов, 4,5 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, а также 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц ПВО и 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев», — говорится в заявлении.

Ранее в Кремле заявили, что российские миротворцы оказывают содействие и присутствуют на переговорах между армянами Нагорного Карабаха и азербайджанскими властями.

19 сентября власти Азербайджана объявили «локальные антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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    Алевтина Запольская
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