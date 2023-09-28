Министр обороны Франции приехал в Киев

Министр обороны Франции Лекорню приехал с визитом в Киев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев в сопровождении представителей двадцати предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Уточняется, что Лекорню должен встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышиным.

Ранее Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом. Он поблагодарил Лондон за оказание мощной финансовой, военной и гуманитарной помощи.

В августе Камышин анонсировал появиление на Украине западных производителей вооружения. «Мы говорим о больших компаниях и меньших, которые движутся обычно быстрее», — сказал он.