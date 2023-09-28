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12:29, 28 сентября 2023Бывший СССР

Министр обороны Франции приехал в Киев

Министр обороны Франции Лекорню приехал с визитом в Киев

Фото: @FranceenUkraine

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев в сопровождении представителей двадцати предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Уточняется, что Лекорню должен встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышиным.

Ранее Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом. Он поблагодарил Лондон за оказание мощной финансовой, военной и гуманитарной помощи.

В августе Камышин анонсировал появиление на Украине западных производителей вооружения. «Мы говорим о больших компаниях и меньших, которые движутся обычно быстрее», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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