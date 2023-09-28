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14:45, 28 сентября 2023Экономика

Российскому бизнесу пообещали нелегкую жизнь

Глава ВТБ: российский бизнес ждет непростая жизнь, но он должен справиться

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бизнес в России не ждет легкая жизнь, но он должен справиться, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Костин, под воздействием таких факторов, как повышение налогов, рост ключевой ставки, сокращение потребительского спроса работать «будет тяжеловато». Он также счел неактуальной идею приватизации как потенциального источника бюджетных средств.

Ранее глава ВТБ высказывался за проведение приватизации в некоторых российских компаниях, отмечая, что речь идет именно о конкретных случаях, поскольку «широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать».

Тем временем в Минфине ожидают, что поступления налогов в бюджет России вырастут в 2024 году на 14 процентов. «Принято решение не повышать основные налоги, упор будет сделан на администрирование», — прокомментировал замминистра финансов Алексей Сазанов, назвав ее очень амбициозной.

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    Дмитрий Воронин
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