Сотни НКО захотели помогать москвичам

Ракова: на конкурс «Москва — добрый город» поступило почти 400 заявок от НКО

На участие в пятом конкурсе грантов «Москва — добрый город» подали заявки 395 социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). В 2023 году на социальные проекты планируется направить 400 миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Конкурс "Москва — добрый город" — один из важных инструментов, благодаря которому мы привлекаем профессионалов из некоммерческого сектора к предоставлению москвичам социальных услуг. Изо дня в день они вместе с городом оказывают поддержку людям с инвалидностью, многодетным и приемным семьям, детям-сиротам и подросткам, переживающим кризисный период, горожанам старшего поколения и многим другим», — объяснила вице-мэр Москвы.

24 сентября прием заявок на конкурс завершился. По словам Раковой, в 2023 году заявки подавали как победители прошлых лет, так и те, кто будет участвовать в конкурсе впервые. 30 процентов от общего числа заявок — это проекты по поддержанию семей, в которых есть люди с инвалидностью. Еще 25 процентов заявок намерены помогать семьям в кризисной ситуации, 15 процентов — людям, исключенным из социума.

Кроме того, в 2023 году появились заявки на гранты для НКО, помогающих участникам СВО и их семьям, а также на проекты по профилактике социально опасных заболеваний, популяризации здорового образа жизни и продвижении культуры и социального волонтерства.

Большинство НКО претендует на гранты в размере от одного до пяти миллионов рублей, 83 организации запросили максимальную сумму — от пяти до десяти миллионов. 93 конкурсанта рассчитывают на поддержку в размере до одного миллиона рублей.

1 октября организаторы конкурса оценят заявки и решат, какие их них соответствуют всем требованиям. 2 октября будет опубликован список проектов, претендующих на грант. Итоги конкурса будут подведены 20 ноября. Подробная информация о конкурсе грантов доступна на официальном сайте.