В Польше опровергли нарушение белорусского воздушного пространства

Reuters: в ВС Польши опровергли нарушение воздушного пространства Белоруссии

Ни один польский вертолет не нарушил белорусское воздушное пространство, заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши Яцек Горышевский. Его цитирует агентство Reuters.

«Оперативное командование однозначно опровергает эти сообщения. Ни один из польских вертолетов не пересекал воздушное пространство Белоруссии», — подчеркнул военный.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии сообщили, что днем 28 сентября средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики зафиксировали приближение польского воздушного судна к белорусской границе. Отмечается, что после этого вертолет дважды пересек кордон: первый раз — на дальность до полутора километров, второй раз — на 300 метров.