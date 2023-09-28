В Кремле оценили необходимость повышения расходов на оборону

Песков: расходы на оборону необходимо повысить, так как СВО продолжается

В России необходимо повышать расходы на оборону, так как продолжается спецоперация и страна живет в состоянии гибридной войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов», — пояснил Песков.

В 2024 году России, как сообщал Bloomberg, власти планируют увеличить расходы федерального бюджета на оборону страны. Затраты на эти цели вырастут с 3,9 процента в 2023-м до шести процентов.

Ранее полковник Виктор Литовкин назвал особенности обороны Российской армии. По его мнению, Вооруженные силы Украины оказались неспособны преодолеть оборону России ввиду ее эшелонированности и применения современных образцов вооружения.