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13:40, 28 сентября 2023Россия

В Кремле оценили необходимость повышения расходов на оборону

Песков: расходы на оборону необходимо повысить, так как СВО продолжается

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России необходимо повышать расходы на оборону, так как продолжается спецоперация и страна живет в состоянии гибридной войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Я имею в виду гибридной войны, которая развернута против нас. И это требует высоких расходов», — пояснил Песков.

В 2024 году России, как сообщал Bloomberg, власти планируют увеличить расходы федерального бюджета на оборону страны. Затраты на эти цели вырастут с 3,9 процента в 2023-м до шести процентов.

Ранее полковник Виктор Литовкин назвал особенности обороны Российской армии. По его мнению, Вооруженные силы Украины оказались неспособны преодолеть оборону России ввиду ее эшелонированности и применения современных образцов вооружения.

Оружие России: на страже Родины
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    Анастасия Шейкина
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