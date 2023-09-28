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18:51, 28 сентября 2023Среда обитания

Власти рассказали о завершении льготных ипотечных программ

Минфин: льготные ипотечные программы в России должны завершиться в срок

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Льготные госпрограммы по ипотеке в России должны завершиться в запланированный для них заранее срок. Об этом рассказал замглавы департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, пишет РИА Новости.

«Наша позиция такая, что программы должны завершить свое действие в установленный срок. При этом мы, безусловно, готовы вести дискуссию о точечных мерах поддержки», — заявил представитель ведомства.

Говоря о возможных новых программах, Яковлев отметил, что они должны быть гибкими, действовать в отношении определенной категории россиян и на определенных территориях. Он добавил, что нужно уходить от тотального субсидирования ипотечных программ.

Ранее в Центробанке обеспокоились ухудшением стандартов кредитования россиян и ростом выдачи займов высокозакредитованным гражданам. Проблема возникла на фоне роста конкуренции среди банков в борьбе за потенциального заемщика — финансовые организации стали в меньшей степени учитывать официальные доходы клиентов при решении вопроса о выдаче кредита.

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    Нина Ташевская
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