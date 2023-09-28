Россиянина задержали за силовую поддержку банды сутенеров

В Абакане задержали 41-го участника банды сутенеров

В Абакане задержали 41-го члена преступной группировки, которая организовала занятие проституцией в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В банде мужчина выполнял обязанности «силовой поддержки бизнеса» сутенеров. Он находился в федеральном розыске, обнаружили фигуранта в Хакасии. Уголовное дело в отношении него будут рассматривать отдельно.

В настоящее время идет суд над его 40 соучастниками. Их обвиняют по статьям 241 («Организация занятия проституцией»), 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 210 («Организация преступного сообщества (ОПГ) или участие в нем») УК РФ.

По версии следствия, двое местных жителей 46 и 40 лет организовали бордель и вовлекли в его деятельность еще 39 человек. Те работали администраторами, охранниками и водителями. Подельники подбирали девушек и отвозили их к клиентам в сауны, бани и гостиницы, а также принимали новые заказы и занимались бухгалтерией. С 2016 по 2019 год в проституцию привлекли 39 женщин. Лидеры группировки получали от 100 до 250 тысяч рублей в неделю.