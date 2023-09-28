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03:39, 28 сентября 2023Россия

Лавров отметил отсутствие серьезных предложений Запада о переговорах по Украине

Лавров заявил, что от Запада нет серьезных предложений о переговорах по Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в настоящее время Москва не видит никаких серьезных предложений со стороны западных государств относительно переговоров по ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Говоря о том, чем это все может завершиться, мы не видим никакого серьезного предложения со стороны Запада», — заявил глава МИД.

По его словам, недавно со своими предложениями по началу переговорного процесса по Украине приезжали африканские делегации, а также с данной инициативой выступал ряд других стран, в числе которых Китай и Бразилия. Лавров подчеркнул, что все они искренне стремятся помочь достичь мира, учитывая нынешнюю ситуацию и основываясь на принципе обеспечения безопасности для всех сторон на равных условиях.

Западные страны, в свою очередь, предлагая начать переговорный процесс отмечают возможность вести диалог лишь по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, которую даже нет смысла обсуждать, уточнил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова договариваться по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов собственной безопасности.

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    Марина Совина
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