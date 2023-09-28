Лавров заявил о готовности договариваться по Украине с учетом реалий на земле

Лавров: Россия готова договариваться по Украине, но с учетом реалий на земле

Россия готова договариваться по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов собственной безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По словам министра иностранных дел, позиция Москвы остается в силе и хорошо всем известна.

Лавров уточнил, что договариваться возможно с учетом интересов безопасности России, недопущения создания на границах «враждебного нацистского режима», который декларирует цель «истребления всего русского» в Крыму и в Новороссии.

Ранее глава МИД России отверг возможность того, что Москва станет уговаривать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, с учетом запрета, введенного им ранее.