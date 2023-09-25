Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:17, 25 сентября 2023Россия

Лавров отверг возможность России уговаривать Зеленского начать переговоры

Лавров заявил, что Россия не станет уговаривать Зеленского начать переговоры
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность того, что Москва станет уговаривать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, сняв соответствующий запрет, введенный им ранее, сообщает ТАСС.

«[Зеленский] пока не отменил [указ о запрете переговоров с РФ], давать ему какие-то ангажементы никто не собирается», — заявил министр.

Он подчеркнул, что лидеры западных государств стремятся убедить остальные страны в том, что мир в конфликте на Украине может быть достигнут лишь по так называемой формуле Зеленского, при этом прекрасно осознавая, что она является абсолютно нереализуемой. По его словам, в настоящее время никто не демонстрирует наличие понимания того, что происходит на Украине.

Ранее журналисты заявили об ослаблении поддержки Украины в Европе и в качестве примера привели Польшу, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне дискуссий с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине техники.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров отверг возможность России уговаривать Зеленского начать переговоры

    Названа причина боязни Дании проводить с РФ расследование по «Северным потокам»

    Хирург рассказал о связи интимной пластики и качества секса

    Жительницы одной страны разрешили мужьям ходить к проституткам

    Пассажир спел под гитару для сотрудницы метро и умилил пользователей сети

    Углекислый газ на Европе связали с подледным океаном

    Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд

    Украину обвинили в хамстве Западу

    Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского ответов на инициативы о мире

    Девушка ошиблась при отправке пикантных фото и испугалась последствий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости