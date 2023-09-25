Лавров отверг возможность России уговаривать Зеленского начать переговоры

Лавров заявил, что Россия не станет уговаривать Зеленского начать переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность того, что Москва станет уговаривать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, сняв соответствующий запрет, введенный им ранее, сообщает ТАСС.

«[Зеленский] пока не отменил [указ о запрете переговоров с РФ], давать ему какие-то ангажементы никто не собирается», — заявил министр.

Он подчеркнул, что лидеры западных государств стремятся убедить остальные страны в том, что мир в конфликте на Украине может быть достигнут лишь по так называемой формуле Зеленского, при этом прекрасно осознавая, что она является абсолютно нереализуемой. По его словам, в настоящее время никто не демонстрирует наличие понимания того, что происходит на Украине.

Ранее журналисты заявили об ослаблении поддержки Украины в Европе и в качестве примера привели Польшу, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне дискуссий с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине техники.