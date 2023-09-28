Россияне приготовили 350 килограммов жареной картошки и установили рекорд

Заречный стал мировым рекордсменом после приготовления 350 кг жареного картофеля

Заречный установил мировой рекорд после того, как в начале сентября местные повара приготовили 350 килограммов жареного картофеля. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Климанов.

«Одним из ярких моментов праздника, несомненно, стал рекорд, который мы установили всем городом: самая большая порция жареного картофеля с индейкой», — рассказал он. По словам Климанова, изначально Заречный заявлялся на рекорд России, однако стал и рекордсменом мира.

Город получил памятные дипломы и медали, подтверждающие первенство. «Эти награды главный организатор рекордов Дмитрий Стародубцев передаст в городской музейно-выставочный центр, где каждый сможет рассмотреть их поближе», — добавил глава Заречного.

Он также рассказал, что гигантскую сковороду, в которой готовился картофель, и дальше будут использовать по назначению: в день торжественного открытия храма Серафима Саровского 15 октября планируется приготовить макароны по-флотски.