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20:18, 28 сентября 2023Мир

Европа начала готовиться к возвращению Трампа в президенты

Politico: Европа начала готовиться к возвращению Трампа в президенты

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Правительства некоторых европейских стран уже начали налаживать контакты с республиканцами в палате представителей и сенате в связи с возможной победой экс-президента Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет Politico в статье под названием «Сможет ли Европа пережить Трампа 2.0?».

«Правительства некоторых европейских стран пытаются наладить контакты с республиканскими коллегами. Дипломаты из трех стран ЕС сообщили, что их сотрудники в Вашингтоне активизировали работу с республиканскими чиновниками в палате представителей и сенате на всех уровнях», — сказано в статье.

Сообщается, что один из них отметил параллельные дипломатические усилия, в частности поездку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Техас в мае, как пример того, что Лондон готовится к возможному возвращению Трампа.

Как отметил автор статьи со ссылкой на высокопоставленного чиновника, чтобы подготовиться к возвращению Трампа, федеральное правительство Германии должно в срочном порядке совместно с европейскими партнерами разработать независимую оборонную политику. Однако пока такой инициативы в правительстве не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп затмил всех кандидатов на президентских дебатах Республиканской партии, хотя даже не появился на них.

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    Анастасия Яланская
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