Глава приграничного российского региона рассказал о последствиях обстрела ВСУ

Гладков: в результате обстрела ВСУ в селе Теребрено повреждены семь домовладений

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Теребрено Краснояружского района Белгородской области повреждены семь домовладений. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Пострадавших нет. Разрушения различной степени выявлены в семи частных домовладениях и трех административных зданиях», — рассказал губернатор, описывая последствия атаки.

Он уточнил, что в постройках выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в селе повреждена линия электропередачи, восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что утром 28 сентября ВСУ обстреляли населенные пункты Краснояружского района. По его данным, пограничники и сотрудники силовых структур вступили в бой на линии разграничения и не допустили прорыва диверсионно-разведывательной группы в регион.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.