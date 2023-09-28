Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:47, 28 сентября 2023Силовые структуры

Уголовное дело в отношении участников банды «Саранские» передано в суд

СК завершил расследование уголовного дела участников банды «Саранские»

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей, двое из которых являлись участниками банды «Саранские», и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Брянской области.

Фигурантам вменяют часть 2 статьи 209 («Участие в банде»), подпункты «а» и «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере»), «б» и «в» части 2 статьи 179 («Принуждение к отказу от совершения сделки»), а также часть 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Кроме того, задержанные обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств оперативно-розыскной деятельности.

По данным следствия, фигуранты, добровольно вступившие в возглавляемую жителем Брянска банду «Саранские», в период с декабря 2021 по январь 2022 года совершили вымогательство двух миллионов рублей у директора строительной компании. Кроме того, в феврале 2020 года обвиняемые принудили местного жителя отказаться от перевода нескольких многоквартирных домов под обслуживание другой, не имеющей к ним отношения управляющей компании.

Помимо этого, злоумышленники пытались завладеть имуществом одной из фирм, заключая фиктивные договоры купли-продажи и составляя исковые заявления. Общая стоимость земельных участков, складских помещений и зданий, которые они пытались перевести в личную собственность, составляет более 136 миллионов рублей.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл подробности встречи Путина с Хафтаром

    В отношении порвавшей полицейскому рубашку россиянки возбудили дело

    Земля в США раскололась на гигантские трещины

    Франция рассмотрит производство вооружений на Украине вместо их поставки

    Врач рассказал о бесполезных при лечении сухого и влажного кашля средствах

    Певица разделась на сцене перед песней о нелюбви к своему телу

    Уголовное дело в отношении участников банды «Саранские» передано в суд

    Мужчина вышел из комы за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения

    Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

    Минздрав России заявил о росте заболеваемости COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости