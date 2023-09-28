Уголовное дело в отношении участников банды «Саранские» передано в суд

СК завершил расследование уголовного дела участников банды «Саранские»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей, двое из которых являлись участниками банды «Саранские», и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Брянской области.

Фигурантам вменяют часть 2 статьи 209 («Участие в банде»), подпункты «а» и «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере»), «б» и «в» части 2 статьи 179 («Принуждение к отказу от совершения сделки»), а также часть 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Кроме того, задержанные обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств оперативно-розыскной деятельности.

По данным следствия, фигуранты, добровольно вступившие в возглавляемую жителем Брянска банду «Саранские», в период с декабря 2021 по январь 2022 года совершили вымогательство двух миллионов рублей у директора строительной компании. Кроме того, в феврале 2020 года обвиняемые принудили местного жителя отказаться от перевода нескольких многоквартирных домов под обслуживание другой, не имеющей к ним отношения управляющей компании.

Помимо этого, злоумышленники пытались завладеть имуществом одной из фирм, заключая фиктивные договоры купли-продажи и составляя исковые заявления. Общая стоимость земельных участков, складских помещений и зданий, которые они пытались перевести в личную собственность, составляет более 136 миллионов рублей.