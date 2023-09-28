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07:07, 28 сентября 2023Мир

США предложили ограничить работу СБУ из-за действий Зеленского

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США предложили ограничить работу СБУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

США предлагают ограничить работу Службы безопасности Украины из-за действий украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в статье для Asia Times экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«СБУ используется Зеленским для подавления оппозиции и проведения арестов всех, кто выступает против правительства по любой причине», — отмечается в материале.

Предлагается ограничить СБУ контрразведкой, антишпионажем и борьбой с терроризмом и кибертерроризмом.

США выступили с пространным заявлением о «приоритетных реформах», представленным на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины, состоявшейся в Брюсселе. В них содержится ряд предложений по борьбе с коррупцией.

В декабре прошлого года глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании Службы безопасности Украины (СБУ) как своей единственной силовой опоры для сохранения власти и борьбы с политическими конкурентами.

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    Марина Совина
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