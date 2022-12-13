Зеленского обвинили в использовании СБУ для сохранения власти

ТАСС: Рогов обвинил Зеленского в использовании СБУ как силовой опоры для сохранения власти

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании Службы безопасности Украины (СБУ) как своей единственной силовой опоры для сохранения власти и борьбы с политическими конкурентами. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснил Рогов, Зеленский понимает, что ему нужна силовая опора, поскольку в армии он видит своим конкурентом главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, чья популярность у президента «вызывает ревность».

Кроме того, даже в МВД до сих пор сохраняется высокий уровень лояльности к экс-главе ведомства Арсену Авакову, «потому что там много людей, которые ему обязаны карьерой и тем, что Аваков закрывал глаза на их всевозможные преступления», заявил Рогов. При этом, заметил он, США препятствуют Зеленскому в превращении СБУ в главную спецслужбу Украины.

В ноябре сообщалось, что Владимир Зеленский попросил главкома ВСУ Валерия Залужного снизить уровень публичности. Газета Financial Times со ссылкой на источники указала на результаты социологических опросов, согласно которым на Украине растет популярность военного. Как пишет издание, «Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ».

Ранее Валерий Залужный высказался об уровне познаний Владимира Зеленского в военном деле. По его словам, главе государства не нужно быть в этом экспертом, равно как в медицине или строительстве мостов. Он отметил, что Зеленский не служил в армии, и сам Залужный не планировал обучать его особенностям ведения боевых действий. Глава государства согласился с такой позицией.