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14:11, 28 сентября 2023Россия

На руке Кадырова во время встречи с Путиным снова заметили электронный прибор

Кадыров пришел на встречу с Путиным с электронным счетчиком молитв на пальце

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

На руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным снова заметили электронный прибор. Об этом пишут журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Авторы канала обратили внимание, что Кадыров пришел в Кремль с электронным счетчиком молитв на указательном пальце левой руки.

С аналогичным предметом на публичном мероприятии главу Чечни видели также в марте. Тогда министр республики по нацполитике Ахмет Дудаев рассказывал, что руководитель региона почти всегда носит электронные четки с собой.

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В СМИ при этом распространялись слухи о том, что прибор является медицинским. Сам Кадыров заявил, что полностью здоров и полон сил. «Да, это у меня электронный счетчик. И он всегда со мной во время бодрствования. Я читаю салаваты в честь нашего любимого пророка Мухаммада», — объяснял он и отмечал, что данный прибор позволяет ему видеть количество прочитанных молитв.

В сентябре текущего года в Telegram-каналах вновь начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Кадыров опроверг данные сведения и сообщил, что он жив и здоров.

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    Варвара Кошечкина
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