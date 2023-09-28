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12:50, 28 сентября 2023Россия

В российском регионе у школы заметили баннер с рекламой службы по контракту

В деревне Солонцы у школы установили баннер с рекламой службы по контракту

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

В деревне Солонцы Емельяновского района Красноярского края у школы имени генерала Корякова установили баннер с рекламой службы по контракту. Об этом сообщило издание «Подъем».

Необычный объект заметили жители российского региона. Директор образовательного учреждения Галина Лубкова попросит власти перенести его подальше.

В беседе с «Подъемом» женщина уточнила, что баннер находится за пределами школьной территории.

«Баннер поставил Солонцовский сельсовет. Сначала там была информация про выборы, они выборную информацию убрали и вывели вот эту. Мы к этому никакого отношения не имеем», — подчеркнула директор.

До этого в одной из школ Красноярска на доске разместили плакат с рекламным объявлением о службе ко контракту.

В городской мэрии появление подобного в образовательных учреждениях объяснили выполнением задачи по информированию горожан о возможности заключить контракт с Минобороны.

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    Анна Щербакова
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