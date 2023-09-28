Заморозившую 8-месячного сына россиянку арестовали спустя 15 лет

В Красноярском крае арестовали мать, заморозившую 8-месячного сына 15 лет назад

В Красноярском крае арестовали мать, подозреваемую в оставлении своего 8-месячного ребенка на холоде 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье о лишении жизни малолетнего с особой жестокостью. От дачи показаний женщина отказалась.

По данным следствия, в один из дней в период с февраля по март 2008 года подозреваемая оставила своего 8-месячного ребенка на улице в минусовую температуру. В результате преступных действий матери мальчик получил переохлаждение организма, не совместимое с жизнью. Его нашли на пустыре около села Боготол Боготольского района Красноярского края местные жители.

Сама женщина скрывалась от сотрудников правоохранительных органов 15 лет. Ее задержали в Свердловской области и доставили в Красноярск.

