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18:52, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

В США назвали Байдена умственно неполноценным

Журналист из США О'Рейли счел Джо Байдена умственно неполноценным

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В США под управлением президента Джо Байдена наступила эра беспорядка, заявил американский журналист и телеведущий Билл О'Рейли. Такое мнение он выразил, беседуя с коллегой Такером Карлсоном в его проекте Tucker on X. Видео доступно в соцсети X.

О'Рейли назвал американского лидера вторым худшим президентом в истории страны, уточнив, что самым худшим главой государства считает Джеймса Бьюкенена, допустившего Гражданскую войну.

«В Америке сейчас царит эпоха беспорядка, и все из-за движения прогрессистов. Я считаю, что президент Байден умственно неполноценный. Он не понимает, что он делает изо дня в день, и это видно по тому, как он ведет себя на публике», — сказал телеведущий. По его мнению, сторонники прогрессивизма в Белом доме используют умственную неполноценность американского лидера, чтобы контролировать его.

Кроме того, говоря об «эпохе беспорядка» в США, О'Рейли упомянул движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), высокие налоги для населения и отсутствие, по его мнению, наказаний за преступления. «А большинство американцев не понимают этого, потому что пресса сотрудничает с прогрессистами и замалчивает все это», — подчеркнул он.

Ранее Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина. Он также заверил, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» СМИ.

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    Олег Давыдов
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