Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 28 сентября 2023Мир

США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

США развернут группу реагирования на Южном Кавказе из-за кризиса в Карабахе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США развернут группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа из-за кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Агентства по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр.

«США объявят, что они развернули группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа для координации американской гуманитарной помощи», — сообщила Пауэр.

В задачи данной группы будет входить оценка ситуации и поиск приоритетных потребностей в работе с региональными партнерами для предоставления помощи.

Ранее стало известно, что высокопоставленные американские чиновники, в том числе глава UASAID Саманта Пауэр и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, отправятся с визитом в Армению 25 сентября. Отмечается, что визит станет первым для высокопоставленных чиновников из США в Армению с момента прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Армения хочет обойти решение об «аресте» Путина, но ратифицировать Римский статут. Как это изменит отношения с Россией?

    Во «ВКонтакте» пришел новый топ-менеджер

    В России трехлетний ребенок сбежал из детсада и попал под грузовик

    Выгоду от покупки дачи осенью оценили

    Стало известно о планах Баку задержать несколько сотен армян Карабаха

    Российский стилист назвал микрошорты и трусы новым трендом

    Звезда КВН рассказал о доводившем до обморока голоде на съемках шоу на ТНТ

    iPhone SE получит порт USB-C

    Следствие попросило арестовать начальника кубанского главка МЧС за коррупцию

    Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости