США развернут группу реагирования на Южном Кавказе из-за кризиса в Карабахе

США развернут группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа из-за кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Агентства по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр.

«США объявят, что они развернули группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа для координации американской гуманитарной помощи», — сообщила Пауэр.

В задачи данной группы будет входить оценка ситуации и поиск приоритетных потребностей в работе с региональными партнерами для предоставления помощи.

Ранее стало известно, что высокопоставленные американские чиновники, в том числе глава UASAID Саманта Пауэр и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, отправятся с визитом в Армению 25 сентября. Отмечается, что визит станет первым для высокопоставленных чиновников из США в Армению с момента прекращения огня.