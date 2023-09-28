ВСУ за день дважды обстреляли село в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о двух обстрелах за день села Веселое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день дважды обстреляли населенный пункт в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram.

«Сегодня днем со стороны Украины дважды обстреляно село Веселое в Глушковском районе. Зафиксировано три прилета», — пояснил глава области.

В результате атаки со стороны Украины оказались повреждены крыши, окна и фасады в шести домовладениях. Пострадавших при обстреле нет, добавил губернатор, пообещав оказать всем помощь в восстановлении и ремонте имущества.

В этот же день Старовойт сообщал, что в регионе средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Произошло это, уточнил он, около села Горналь Суджанского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.