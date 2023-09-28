SHOT опубликовал кадры мощного взрыва в Ташкенте

Видео: Telegram-канал SHOT

Момент мощного взрыва в Ташкенте попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видно столб огня, поднявшийся в небо, а также пожар, охвативший склад.

По информации канала, взрыв произошел на таможенных складах, где, по одной из версий, хранились электромобили.

Официальных данных о пострадавших не поступало. SHOT отмечает, что на складах было много сотрудников аэропорта, от помещений практически ничего не осталось. С места происшествия машины скорой помощи вывозят пострадавших.

Мощный взрыв в столице Узбекистана Ташкенте прогремел в ночь на 28 сентября, начался сильный пожар. По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра взрыва, в домах поблизости выбило окна и двери.

