Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 28 сентября 2023Россия

Воробьев рассказал об увеличении доплаты молодым медикам

Андрей Воробьев: в Подмосковье в пять раз увеличили доплату молодым медикам

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в пять раз увеличили доплату молодым медикам.

Помимо врачей, недавно окончивших учебное заведение, ежемесячная выплата выросла и у среднего медперсонала.

«Одна из наших приоритетных задач - создание условий для получения жителями высококвалифицированной медицинской помощи. Мы обновляем поликлиники по областному стандарту, строим быстровозводимые ФАПы, закупаем новое медоборудование, в том числе тяжелое — КТ и МРТ, меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые. Но самое главное — это люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях. Особое внимание привлечению новых кадров - как опытных медработников, так и молодых врачей. Мы приняли решение об увеличении ежемесячной доплаты молодым специалистам. Врачам — с трех тысяч рублей до 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу — более чем в два раза — до семи тысяч. Первые выплаты они получат уже в октябре», — отметил Воробьев.

Претендовать на доплату может молодой специалист, устроившийся работать в медорганизацию региона в течение года после окончания учебного заведения. Она выплачивается три года и сохраняется при переходе между учреждениями, подведомственными Минздраву Московской области.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шаповалова
    Обсудить
    Последние новости

    Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?

    Власти раскрыли долю юаня в международных расчетах

    В регионе России иностранцам-контрактникам выплатят по 120 тысяч рублей

    Аналитик допустил рост цен на газ и инфляцию в Европе

    У самолета Москва — Анталия отказало системное оборудование

    В Азии рекордно закупились российским золотом

    World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

    Минобороны передали серийные Су-57 и Су-35С

    Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над Брянской областью

    В Москве дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн и угодил в ловушку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости