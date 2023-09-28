Воробьев рассказал об увеличении доплаты молодым медикам

Андрей Воробьев: в Подмосковье в пять раз увеличили доплату молодым медикам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в пять раз увеличили доплату молодым медикам.

Помимо врачей, недавно окончивших учебное заведение, ежемесячная выплата выросла и у среднего медперсонала.

«Одна из наших приоритетных задач - создание условий для получения жителями высококвалифицированной медицинской помощи. Мы обновляем поликлиники по областному стандарту, строим быстровозводимые ФАПы, закупаем новое медоборудование, в том числе тяжелое — КТ и МРТ, меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые. Но самое главное — это люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях. Особое внимание привлечению новых кадров - как опытных медработников, так и молодых врачей. Мы приняли решение об увеличении ежемесячной доплаты молодым специалистам. Врачам — с трех тысяч рублей до 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу — более чем в два раза — до семи тысяч. Первые выплаты они получат уже в октябре», — отметил Воробьев.

Претендовать на доплату может молодой специалист, устроившийся работать в медорганизацию региона в течение года после окончания учебного заведения. Она выплачивается три года и сохраняется при переходе между учреждениями, подведомственными Минздраву Московской области.