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07:18, 28 сентября 2023Наука и техника

Названа дата полного вымирания человечества

Nature Geosciense заявил о вымирании человечества через 250 миллионов лет

Фото: Unsplash

Ученые Бристольского университета провели исследование, в рамках которого выяснили, через какое время человечеству грозит полное вымирание. Их работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Эксперты назвали дату полного исчезновения человечества и подчеркнули, что все млекопитающие, включая людей, могут вымереть через 250 миллионов лет. По их мнению, «жизнь погибнет в безудержной теплице», когда поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации через несколько миллиардов лет.

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«Однако условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит», — отмечается в работе.

Так, через 250 миллионов лет все континенты объединятся в один суперконтинент Пангея Ультима. Предположения о его форме отличаются, но ученые сходятся во мнении, что материки превратятся в горячую, сухую и почти непригодную для жизни массу.

Ранее суперкомпьютер World One установил дату конца света. Согласно его прогнозу, это произойдет к 2050 году.

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    Марина Совина
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