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14:47, 28 сентября 2023Мир

В Пентагоне заявили о проблемах с передачей вооружения Украине

У Пентагона нет возможности заменить вооружения на $5 млрд для передачи Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

У Пентагона нет возможности заменить вооружения на 5 миллиардов долларов для передачи Украине. Об этой проблеме заявил финансовый контролер Пентагона Майк Маккорд, передает Bloomberg.

По его словам, без дополнительного финансирования Пентагон может направить Киеву на 5 миллиардов долларов больше вооружений и техники из имеющихся запасов. Однако у ведомства останется только 1,6 миллиарда долларов для заключения контрактов с промышленностью и замены этой техники, отметил Маккорд.

«Мы могли бы легко использовать эти 1,6 миллиарда долларов уже сейчас. Мы храним их или придерживаем, потому что это единственное, что можно сделать. Это все, что осталось, поскольку я не знаю, получим ли мы поддержку», — сказал он.

Пентагону уже пришлось уменьшить постоянный спрос на финансирование и контракты с промышленными предприятиями, сказал он.

Ранее несколько американских конгрессменов запросили у помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана информацию о точной сумме расходов на Украину. Они усомнились в объеме средств, потраченных на Вооруженные силы Украины, после данных, которые озвучил Салливан.

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    Виктория Кондратьева
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