В Британии предрекли замену Зеленского из-за его отказа от переговоров с Россией

The Spectator: Зеленского заменят тем, кто согласится на переговоры с Россией

Владимир Зеленский потеряет свою должность из-за нежелания вести переговоры с Россией по украинскому конфликту, пишет британское издание The Spectator.

Как отмечается в материале, западные страны намерены назначить другого главу государства, который будет согласен на переговоры с Москвой. «Но шансы на избрание такого лидера [демократическим путем] ничтожно малы», — признает издание.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет уговаривать Зеленского начать переговоры, сняв соответствующий запрет, который был введен ранее. По его словам, лидеры западных государств пытаются убедить другие страны в том, что достижение мира в украинском конфликте возможно лишь по так называемой формуле Зеленского, но при этом они прекрасно понимают, что она нереализуема.