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23:22, 28 сентября 2023Мир

Турция заявила о решении вопросов по доставке российского зерна в Африку

Минобороны Турции заявило о решении вопросов по доставке зерна из РФ в Африку

Фото: Reuters

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что на данный момент решаются административные вопросы по проекту переработки и доставки российского зерна нуждающимся странам Африки. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что единственный человек, который может решить проблемы, связанные с зерновым коридором — это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Он работает без перерыва и прилагает большие усилия в этом направлении», — заявил Гюлер.

Он отметил, что турецкий лидер уже решил вопросы отгрузки российского зерна. «Необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран. Сейчас решаются некоторые административные проблемы, связанные с этим», — сказал министр.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку 1 миллион тонн российского зерна. Президент отметил, что в нуждающиеся африканские страны должно быть направлено гораздо больше агропродукции. Он также указал, что провел по этому поводу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

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    Екатерина Подвигина
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