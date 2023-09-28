Турция заявила о решении вопросов по доставке российского зерна в Африку

Минобороны Турции заявило о решении вопросов по доставке зерна из РФ в Африку

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что на данный момент решаются административные вопросы по проекту переработки и доставки российского зерна нуждающимся странам Африки. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что единственный человек, который может решить проблемы, связанные с зерновым коридором — это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Он работает без перерыва и прилагает большие усилия в этом направлении», — заявил Гюлер.

Он отметил, что турецкий лидер уже решил вопросы отгрузки российского зерна. «Необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран. Сейчас решаются некоторые административные проблемы, связанные с этим», — сказал министр.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена вместе с Россией поставить в Африку 1 миллион тонн российского зерна. Президент отметил, что в нуждающиеся африканские страны должно быть направлено гораздо больше агропродукции. Он также указал, что провел по этому поводу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.