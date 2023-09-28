Некоторым россиянам повысят зарплаты

С 1 октября у некоторых категорий госслужащих вырастут зарплаты

С 1 октября у некоторых категорий госслужащих в России вырастут зарплаты. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Зарплаты будут проиндексированы на 5,5 процента.

«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе. Значительные изменения коснутся военнослужащих и силового блока страны, уточняла эксперт Людмила Иванова-Швец.

В частности, на 10,5 процента будут повышены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Также повысятся оклады военных, которые проходят службу по призыву, подчеркнула она. На 10,5 процента увеличатся заработные платы и той части госслужащих, которая относится к силовому блоку, добавила эксперт.

Кроме того, президент подписал указ о повышении зарплат генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на 5,5 процента с 1 октября.