В США заявили о трудностях в производстве новых вооружений из-за Украины

Bloomberg: США не могут пополнить запасы оружия без одобрения пакета помощи ВСУ

Пополнение запасов оружия США возможно только в случае согласования Палатой представителей Конгресса пятого пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд заявил, что Пентагон получил одобрение Конгресса США на поставку Киеву вооружения и военной техники на сумму пять миллиардов долларов из уже накопленных запасов, однако Минобороны США располагает лишь 1,6 миллиардами долларов на заключение новых контрактов на замену собственного военного оборудования. Соответственно, чтобы пополнить запасы оружия, необходимо принятие нового пакета помощи Украине.

Кроме того, существует вероятность, что в случае приостановки работы правительства Управление по размещению контрактов (DCMA) Пентагона приостановит выдачу одобрений на производство военной техники и боеприпасов, что может привести к трудностям с поставкой вооружений для ВСУ или полной приостановки помощи.

По мнению председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майка Роджерса, у правительства нет «никакого запасного плана» по выделению финансирования на восполнение собственных запасов вооружений, кроме включения этой статьи расходов в новый пакет помощи Украине. Пятый пакет является частью инициативы Сената по продлению финансирования правительства во избежание приостановки его работы. Его общая сумма составляет шесть миллиардов, из которых 1,5 миллиарда приходится на пополнение запасов США.

Продолжение поддержки Украины вызывает рост недовольства среди представителей Республиканской партии. Представитель от штата Калифорния Майк Гарсия заявил, что сомневается в том, что украинцы воспринимают указания западных военных советников и разделяют с США стратегическую цель выбить Россию из Крыма. Он также голосовал против нового пакета помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что приостановка работы американского правительства — шатдаун, поставит под угрозу обучение украинских солдат и отправку оружия ВСУ. В случае шатдауна Пентагон не сможет заключать новые контракты с оборонной промышленностью на производства оружия для ВСУ из-за прекращения финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины.