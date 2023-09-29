Айза снялась топлес и порадовала фанатов

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) снялась топлес и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой в широких джинсах на низкой посадке. На размещенном кадре видно, что исполнительница прикрыла обнаженную грудь длинными волосами и руками.

Поклонники восхитились внешним видом артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты такая красивая», «Шикарная красотка», «Огонь!», «Любуюсь и кайфую», «Замечательная девушка», — высказывались они.

Ранее Айза показала первые фото после пластики со словами «лоб как у гуманоида». Исполнительница показала фото ранней реабилитации после хирургического вмешательства, к которому прибегла в 2020 году. На кадрах звезда предстала с отеками, синяками и медицинскими пластырями на лице.